新北市新店區北宜公路三路日前發生一起驚悚重機車禍，1名重機騎士疑似因未保持行車距離，又一時失神未注意前方減速，當場暴衝撞上前方重機車友，騎士撞上後摔飛到前方，整隻右手竟直接捲入前車的後輪中遭拖行一段距離，網友看到驚悚影片後紛紛嚇壞喊「手剎車系統」、「這手應該要截肢了吧」。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」日前分享一段影片，一群重機車友騎在北宜公路三段，其中1輛重機行駛時疑似因未與前車保持安全距離，車陣到一處路口因塞車減速時，該重機車主因一時失神未注意前方路況，導致整輛車撞上前方的重機，騎士撞上後緊急煞車，整個人被拋出車外。

北宜騎士撞前車手捲進後輪拖行 網嚇瘋：「手」剎車系統

影片後半段顯示其他車輛的視角，只見該重機騎士遭撞飛後，整個人像前飛撲，而騎士的右手竟整支伸進前方重機的後輪中，驚悚影像公開嚇壞不少人，影片標題更戲謔地寫成「手剎車系統」；影片公開後不到5天即引來7萬多次瀏覽。

其他網友留言說，「安全距離還是拉不夠長，雖然主要是因為分心，下次請記得不管什麼車行駛中都別分心」、「這名騎士應該會被踢出群組，保持距離都不知道」、「手被捲進後輪好痛」、「他猶豫煞車了，如果沒有煞車直直撞，應該可以成功孤輪」、「這手應該要截肢了吧，捲進去欸」、「你騎車有多猛，我用手煞車」。