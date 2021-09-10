1名留學僑生小芳（化名）前年8月到台中參加展覽，當晚因太疲累到當地1間評價不差的個人工作室按摩，向按摩師男子說尾椎處很痛，即遭對方要求當場脫褲，男子之後索性直接跨坐在她身上，她不斷解釋自己是女同志，最後仍遭對方性侵得逞；法院審酌男子5年前就曾犯過性騷擾罪，依強制性交罪判3年10月。

判決書指出，小芳在2019年8月某日與老師到台中辦完展覽，當晚住在當地，因疲累決定找間按摩店紓壓，於是找到男子開設的個人工作室，她跟對方說背部尾椎處很痛，她因此被要求脫褲，等到趴上推拿床後，竟遭對方爬上床跨在她身上不斷撫摸，最後被翻至正面按壓肚子。

小恐懼回憶，「他整個人爬到床上，按摩的地方也讓我汗毛直豎，之後又說我前面可能也會不舒服，要我改按前面，我就先穿起衣服，他說他要用油推，之後又說要把褲子拉下來，一開始推之後，過程中他又拉開我的內褲，我當時覺得我可能走進一家黑店，他之後有意無意會按到我下體，之後他問可不可以按生殖器，我當時嚇傻了無法反應，他看我沒有反應，他就把他褲子拉來。」

小芳證稱，「我一直說我是女同志，不能跟男生做那種事情」，在幫按摩師口交之前，我就有講了很多次「我是女同志」，他每一次有進一步行動，我都會講，我很害怕被告性侵我、殺我，我會下意識用手推他，但我當時一點力氣也沒有，我很怕激怒他，我當時因為來來回回幫被告口交很多次，他一直說要我躺上床，對我來說是一個精神折磨，他有觸摸也有親吻我的乳房，剛開始他先壓著我的腿在我身上打手槍，我有試圖用手推他反抗，也說「不要」，但他一直用安撫的語氣說「不用擔心，交給我就好」之類的，我只能用降低傷害的方式來保護自己，我只好請被告戴保險套，但他還是對我性侵，

小芳最後還付錢給男子，離開現場後報警提告；不過男子在法庭上辯稱，按摩過程全都是小芳同意的，2人是合意性交，當下小芳並未猶豫遲疑；不過法官認為，小芳當下無積極反應是因為身處異地，一時嚇傻才不知如何反應，最後認定男子犯下強制性交罪，審酌5年前也曾犯過性騷擾罪，將他判刑3年10月。可上訴。