強烈颱風璨樹向台灣逐漸逼進，目前已發布海上颱風警報！據氣象局指出，璨樹颱風8時的中心位置在鵝鑾鼻的南南東方約630公里海面上，以每小時18公里速度，向北北西轉西北進行，近中心最大風速每秒 53 公尺，中央氣象局預報員徐仲毅今天表示，如果路徑不變的話預估會在今天下午至晚間發布陸上颱風警報。

氣象局在今天凌晨5時30分發布璨樹颱風海上颱風警報，徐仲毅說，璨樹颱風將朝巴士海峽方向前進因此發布海警，除了船隻外目前在台東已觀測到長浪，明天颱風靠近各地風浪也會強，除非必要盡量避免海邊，預估周日最接近台灣，將為各地帶來陣雨或雷雨，中部以北、東北部、東部及其他山區並有局部大雨或豪雨，東北部及東部地區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率。

徐仲毅提醒，目前已在台東觀測到長浪，隨著颱風接近預估北海岸、東半部、中南部沿海及澎湖、金門等地會有長浪。

徐仲毅指出，如果預報沒有變數預計今天下午至晚間發布海陸警報，區域上大概是東半部北部及南部會受比較大的影響；至於是否可能登陸？他說，從潛勢路徑預報圖來看，颱風在台灣東方海面略過的機率最大，但預報來講仍有變數。