【愛傳媒葉毓蘭專欄】我與條子鴿只是單純的臉友，最近突然有不少激動的網友到我的臉書洗版霸凌，甚至還勞動名嘴、立委點名叫罵，說我沒有道德勇氣，說我蝦挺，我一直沒有時間回應，本想就讓新聞淡去，沒有想到這兩天的劇本是，台北市警察局廣傳條子鴿到侯漢廷議員處工作，是由我介紹，而條子鴿影射謝先生的文章，更是我們的合謀，這就扯遠了，且讓我做個說明。

我原本不認識條子鴿，他偶爾會在我臉書與警政相關的文章裡留言，文筆非常好。

去年六月，我先獲悉他要出書，也準備提早退休，我特別向一位共同朋友查證，也獲得這位我非常熟悉的學妹的推薦，告訴我條子鴿有很多基層的觀點，也很能寫，對我的問政和解決警察的問題會很有幫助。

去年九月，我已經買了條子鴿寫的新書，看完後曾經就聯合報上報導條子鴿為了出書要退休的事，問過台北市警察局人事室與萬華分局，希望了解他是否是因為出書得罪長官，不得不走？我當時這麼寫著：「謝謝，此人能寫，他的太太也在台北市刑大工作，對警察有感情。留下來對我們有幫助！」，此時，我只是純粹幫助警察、關心警察，與條子鴿從未謀面。

去年10月6日，我邀請條子鴿到我的辦公室來進行直播，那時我每周二中午都有個「警消說書人」，邀請出過書的警察、消防專家來直播。

那是我們唯一一次的見面。自此，我很少收到條子鴿的訊息，例如台北市某位所長，遇到什麼問題，希望我能協助；但是條子鴿的文章在警察群組中被大量轉傳。

9月5日上午，我在搭乘高鐵南下時，旅途中滑手機，讀到條子鴿這篇開罰單的文章。一開始，我覺得他當年與權貴互動的問話有趣，我只貼了HAHA，沒想到條子鴿立刻上來問好，說好久不見，我才會留下那句惹火黃光芹與網友的「真的不容易看出來，如果是那位領養的。」，後來轉貼到我的私人臉書（並非官網粉專），主要是因為我曾經寫過一篇非常類似的開罰單的文章，有時不開的罰單比開出對當事人影響更長久。

而稱這兩支申誡是光榮的印記，只是因為在我的轉貼版上，有許多網友在獵巫，要找出副分局長，我是希望條子鴿把這個當成是抗拒權貴施壓的印記。

至於條子鴿到侯漢廷議員處工作一事，我是到這個事件發生媒體報導後才知悉。侯漢廷和我是舊識，他在台北市議會常為警消發聲，會找條子鴿也是希望能有一個了解警察的人進入團隊。他們的認識，與我完全無關。

去年拉髮葉事件後，我說那是我生平第一次打架，我是一個不說謊的人，說沒有打過架，就是沒有打過! 我和條子鴿的互動就是如此。

這次的條子鴿事件，雖然莫名其妙的炮火猛射，要求我切割，但是從來沒有什麼聯繫的臉友，是要我跟他defriend，LINE上封鎖嗎？

謠言止於智者，請不必自行編劇！

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者臉書截圖。

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