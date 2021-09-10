台中市青年從農培訓課程今天在豐原陽明大樓舉行開訓典禮，農業局長蔡精強出席主持。（陳淑娥攝）

學員碩士張淑玲（右）希望未來能發展文化農業；謝世新（左）盼能透過課程學習栽培、管理以及行銷上的專業。（陳淑娥攝）

台中市青年從農培訓課程今天在豐原陽明大樓舉行開訓典禮，農業局長蔡精強出席主持。（陳淑娥攝）

青農學員不畏辛苦返鄉投入務農工作。（農業局提供／陳淑娥台中傳真）

青農學員不畏辛苦返鄉投入務農工作。（農業局提供／陳淑娥台中傳真）

青農學員不畏辛苦返鄉投入務農工作。（農業局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市青農輔導計畫-青年從農培訓10日開跑，20名青農進行120小時農業基礎課程與120小時農場實務見習培訓，今年女性學員高達8名創新高。其中學員碩士張淑玲以文學角度導入農產行銷實踐而獲好評，盼能運用偏鄉在地優勢發展在地特色產品，發展文化農業；謝世新承接阿公柑桔果園，希望能透過課程學習栽培、管理以及行銷上的專業。

台中市農業局推出「青年農民輔導計畫」，舉辦專業技術研習課程、農場實務見習等，另農業生產消耗性資材等經常性補助，盼吸引18至45歲青年農民返鄉務農，永續經營。

青年從農培訓課程今天上午在豐原陽明大樓舉行開訓典禮，農業局長蔡精強表示，台中市青年農民輔導計畫以青農基本資料庫、青年從農培訓及輔導、青農增能輔導及青農創業輔導等4大策略推動，由農業局與各農會合作共同執行青農農業培訓課程、農場實務見習、農場經營輔導等各項輔導作業。

蔡精強說，看到年輕人務農不容易，受少子化影響，農業後繼經營令人擔憂，農業比其他行業更重要，這個產業是有前途的，他跟大自然有接觸，看的到陽光，對人的健康非常好。

台中市農會總幹事林育葦強調，在增能及創業輔導方面，將針對各區青農需求辦理青農組織輔導、專業技術研習課程、共識營等，透過全方位輔導吸引青農返鄉務農，創造台中農業活動與新契機，這次20位學員中女性有8位，更是創下往年新高。

學員張淑玲為台灣文學碩士畢業，曾從事飯店客房領班、整合行銷工作，涵蓋產業從數位出版品、傳統出版社到跨蘭花生技、病媒防治。她曾以文學角度導入農產行銷實踐，逐步建立專屬品牌獨特價值獲好評，期待夠透過技術相關課程，了解更科學化管理農地技巧，協助栽種出安全無毒的柑橘果物與共榮作物，提升產量維持品質。

謝世新於2011年承接阿公東勢區柑桔果園，占地只有小小0.2公頃，他卻能加以利用，創造更多經濟農產價值。謝世說，園區主要栽種柑及桶柑，為一年一收果樹類型，目前想學習探討何種作物適種一年四季，採收量穩定且經濟價值平穩，希望能於採收期間外，種植其他類型經濟作物，以增加收益。

「青年農民輔導計畫」由台中市各區農會推薦初選登記在案青農，並由台中市農會辦理複審選出20位優秀在地青農，參與學習120小時農業基礎課程及120小時農場實務見習培訓，並在完成所有培訓課程後，給予參與學員6萬元培訓獎勵金；在農場經營輔導階段，提供青農每人最高20萬元資材、行銷等創業補助與輔導，以及申請50場農場診斷服務。

台中市農業局表示，本計畫活動希望透過輔導青農組織化運作、資源整合與團隊合作，以共同經營及企業化發展的目標永續經營，可望帶動更多青年投入農業工作，期許青年的活力與創造力，能為台中市農業帶來新契機。