日本女星Michaela（佐藤ミケーラ倭子）是日本與巴西的混血兒，姣好外型讓她成為模特兒，更曾為前女子偶像組合「美女甜甜圈（アイドリング）」成員，而她最出名的特徵竟然是長達將近10公分的舌頭，轉型成為YouTuber後，她時常在頻道分享特技，日前還大爆料因為長舌遭男演員強吻。

Michaela日前受邀參加日本節目《ノブナカなんなん》，以「日本第一長舌」之姿亮相，她當場秀出幾乎長達10公分的舌頭，當她伸出舌頭時竟能超越下巴，往上勾還能輕而易舉舔到鼻尖，Michaela也坦言，雖然這個特徵看似不影響生活，但其實會為生活帶來不便。

Michaela擁有驚人長舌。（圖/翻攝自佐藤ミケーラ倭子_Youtube）

Michaela舉例，過去就因為長舌頭在工作時造成誤會，當時她和一名男演員要拍攝吻戲，原本只是輕吻就結束，正式來時對方卻突然和她濕吻，讓她當場嚇壞，事後2人在聊天，她才得知原來是因為她的舌頭太長，不小心伸到對方的嘴巴裡，才會導致誤會成為深吻。

Michaela在節目上分享尷尬經歷。(圖/翻攝自日網)

而節目上還邀請了「最長腿」和「最柔軟」的女生，讓觀眾大開眼界，而目前「長舌」世界健力士紀錄是一名印度男人，他的舌頭長達10.8公分，一般人的舌頭長度則大致都在7至8公分。