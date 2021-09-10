受惠台系半導體大廠持續擴產，設備暨廠務系統服務商帆宣(6196)8月合併營收達28.1億元，創新高，月增約2.8%，年增25.2%。帆宣前8月營收201.35億元，年增約30.9%同創新高，下半年營運續旺，全年業績可望創新高。

帆宣累計至8月底在手訂單高達379.75億元，再創新高紀錄，隨著晶圓代工、封測客戶持續擴大資本支出。法人預期，帆宣下半年營運將可望逐季創高，且在極紫外光(EUV)機台需求更加暢旺，帆宣2022年營運有機會再度創下新高。

帆宣第二季營運持續向上，單季EPS為2.14元，上半年業績創新高，EPS達3.25元。受惠台系半導體大廠持續擴產，公司訂單能見度到明年，法人看好今年下半年營運可望持續比上半年成長，全年營運將創新高。

帆宣2021年第二季營收80.1億元，創單季新高，年增38.41%，單季稅後純益為4.02億元，季增94.9%，年增64.6%，EPS為2.14元，創下十多年以來新高。上半年營運創新高；上半年營收145.79億元，年增29.18%，稅後淨利6.01億元，創下歷史同期新高，年增28.1%，EPS為3.25元。