台灣Delta疫情連環爆，繼三位機師確診Delta變異病毒，隨後新北市板橋區某幼兒園也爆出Delta病毒群聚感染，讓全台灣民眾人心惶惶，深怕疫情警戒再度升級，對此，藝人黃小柔透露經過一番時間天人交戰後，決定讓孩子請假在家自學幾天。

隨著Delta疫情連環爆，黃小柔日前在臉書發文：「要自主停課嗎？好掙扎啊……姐妹媽媽們，妳們目前怎麼決定？」在深思熟慮幾天後，她表示儘管再怎麼掙扎，還是決定幫小孩請假在家幾天，即便開學就做好隨時會停課的準備，但沒想到會來的如此快，呼籲所有人：「這一波delta實在令人感到擔憂，目前我們能做的，就是做好自身安全保護，接受正確資訊來源，近期就先乖乖待在家自學了」。

最後，黃小柔也不忘向所有家長喊話：「不管如何父母們……我們都要撐下去，也辛苦所有老師們，我真的很想念你們，好想把你們帶回家啊」，坦言：「疫情拜託別再擴大！要不然真的是所有爸爸媽媽們都要翻白眼了」。

黃小柔一席話也說出家長們心聲，紛紛留言：「要有危機意識，等新聞報的時候已經來不及了」、「現在都要小孩珍惜可以上課跟同學相處的機會了」、「自主停課，畢竟健康最重要」、「還是在家安全！病毒我們看不見⋯只能憑自己的危機意識」、「我直接讓上幼兒園的孩子們都停課一週」。

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