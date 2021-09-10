美國快遞巨頭優比速（UPS）除了包裹送得快，徵才速度也不遑多讓。UPS周四（9日）宣布，計畫增聘10萬以上員工，以因應年終假日購物旺季的需求，應徵者30分鐘內就可獲錄取。

美國就業市場緊俏，UPS必須以最快速度搶員工。徵聘時薪工競爭激烈下，多家企業雇主爭相提供高薪和簽約獎金，甚至不惜降低聘雇門檻，像是連高中文憑都可免了。應徵時間拖得過長，求職者可能不耐久候改找其他雇主。

UPS時薪介於15美元到22美元。UPS表示，要視各國的就業情勢而定，若有國家地區徵才困難就會提高時薪。