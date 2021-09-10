今天在大聯盟場上印地安人以4：1戰勝雙城，目前戰績是69勝69敗，剛好達到5成，暫時排在美聯中區第二，但離第一的白襪(80勝60敗)有非常大的差距，在剩餘賽季要追上幾乎是不可能了。今天我國好手張育成被排上先發第六棒一壘手位置，他繳出好表現，4打數有2安打，打擊率目前是.225。

張育成下半季的表現非常不錯，尤其是長打部份，本季至今他已敲出7支全壘打，持續拉高台灣打者在美國職棒新高，目前長打率是.688。而他今天雖然沒開轟，仍用穩健安打為球隊發動攻勢，前兩打席都敲出安打，狀況十分火熱。

張育成近況也非常火燙，在有限的出場時間裡大致上都有把握機會，在前面7場比賽中他19個打數有7支安打、1支全壘打，為球隊貢獻4分打點，吞下7次三振和1次保送，打擊率高達.368，攻擊指數.400，過去15場中更有4發全壘打，打擊率也維持在.311。

而他本場面對的投手也很特別，雙城先發艾爾伯斯(Andrew Albers)曾經為日本職棒歐力士效力，於今年8月20日才被叫上大聯盟，所以今天張育成與他的對決也格外引人注目，最後艾爾伯斯在本場比賽吞下敗投，累積1勝2敗，自責分率高達7.16。

今天印地安人先在2局丟掉1分，接著在3、4、7局發動反撲，3局瑞耶斯(Franmil Reyes)敲出2分炮將比數超前，4局莫卡多(Oscar Mercado)送上左外野陽春炮，7局當家重炮拉米瑞茲(Jose Ramirez)再轟陽春炮拉開比數，也達成個人本季第33轟，而這場比賽印地安人先發投手昆崔爾(Cal Quantrill)7.2局僅失1分，成功奪下勝投。