基進黨立委陳柏惟罷免案投票定於10月23日投票，資深媒體人單厚之認為，以目前政壇氣氛，陳柏惟將成為怨民進黨的宣洩口。

對於陳柏惟的罷免案，單厚之9日投稿《Yahoo論壇》，以「陳柏惟將成為怨民進黨的宣洩口」發文表示，自己本以為罷免結果不會如藍營預估那樣樂觀，且中選會為了提高罷免難度，以疫情為藉口，將罷免案延到10月23日。

單厚之直言，中選會此舉看似對陳柏惟的「善意」，卻意外把陳推到政治的風口浪尖上，因為儘管國民黨民調未起色，但目前藍軍支持者找不到宣洩出口，藍軍對陳柏惟罷免案的熱度，恐將超過陳柏惟和民進黨的想像；且這時國民黨主席選舉定9月25日投票、10月交接，時間剛好會與罷免陳柏惟案有所重疊，罷免陳柏惟案勢必成為黨魁之爭、或新主席產生後政治能量的展現，讓陳柏惟成「怨民進黨」的宣洩口。

依選罷法規定，若要順利罷免陳柏惟，罷免投票時需約7萬2781張同意票才能過關，且同意罷免票要大於不同意票數，罷免案才會算成功。