車拋錨派出所前 中市熱血警推車交通不打結

人民保母也是大力士！一輛白色休旅車行經台灣大道4段協和派出所前時，因不明原因故障，造成後方車流大量回堵，時值協和派出所員警交接班時間，員警見台灣大道快車道車水馬龍，立即提著交通錐，前往現場疏導交通，並協助將車輛推至路旁，化險為夷。

46歲蘇姓女子駕駛一輛白色休旅車，行經台灣大道4段與玉門路口時，車輛突然故障無法行駛，蘇女雖立即拿出故障警示牌放在車後方，並打電話叫拖吊車來協助。

但適逢下班時間，後方車流逐漸回堵，就這麼剛好，這些情形被正在路旁協和派出所內交接班的員警目睹，警員黃子翰見車輛卡在快車道上，當機立斷提起交通錐，與警員林銘哲一同前往現場疏導車流，所內其他警員楊孝楷、林瑞祥也加入故障排除地行列，一同將車輛推至路旁，等待拖吊車前來拖吊，蘇女對此相當感動，非場感謝警方的熱心協助。

警方提醒，民眾開車、騎車出門應注意車輛狀況，並時常檢查車輛之機械狀態是否正常，若發現車輛有不正常之情形時應盡速檢查，勿強行上路，以免徒生危害。