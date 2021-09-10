莫德納（Moderna）周四宣布正在開發一種結合新冠疫苖加強劑量與其實驗性流感疫苗的單劑型疫苗。受此消息激勵，周四莫德納股價大漲7.81%，收在455.92美元。

莫德納表示，最終目標是此款疫苖能加入其正在研發的人類呼吸道合胞病毒（respiratory syncytial virus,RSV）和其他呼吸道疾病的疫苗，作為一款每年接種一次的疫苗。

執行長Stephane Bancel表示，我們相信這是我們未來的大好機會，如果我們能夠將一款高度有效、每年接種一次的泛呼吸道疫苖加強劑推向市場。我們相信莫德納可以在這個重要的新商機搶得領先。

目前莫德納已經在進行高齡者的RSV疫苗臨床試驗。

分析師表示，新冠疫苖加強劑料將讓莫德納和輝瑞及其德國合作夥伴BioNTech賺進數十億美元，若再與流感和其他疾病的疫苖結合，可望進一步提升獲利。

在6個月至11歲兒童接種其新冠疫苖的中期試驗方面，莫德納亦提供最新進展。這項試驗對4,000名該年齡層兒童施打50微克劑量的新冠疫苖。該公司表示，針對如2歲至6歲以下、6個月至2歲以下等不同年齡組的劑量選擇研究仍在進行中。