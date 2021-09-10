還記得上個球季陷入難堪傷兵潮的溜馬慘狀嗎？沒想到新球季都還沒開打，他們又有球員可能提前整季報銷了，根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞10日爆料，溜馬後衛薩姆納今天練球不慎造成左腳阿基里斯腱斷裂，宣告面臨無限期休兵。
薩姆納上季幫溜馬打了53場例行賽，其中24場先發，場均7.5分、1.8籃板，溜馬才在今年夏天執行他最後1年合約，卻在今天迎來空前噩耗，因為通常球員面對阿基里斯腱斷裂重傷，至少必須休息12個月以上，代表他新球季提前報銷。
溜馬上季傷兵情況嚴重，包含沙波尼斯、布羅格登、透納等主力都曾因傷休息一段時間，華倫甚至提前整季報銷，也讓他們最後只拿34勝38敗、東區第9戰績，且在附加賽淘汰出局，如今看來傷兵潮提前上演，也讓他們新球季又被看衰。
其實不只薩姆納突然宣告可能整季報銷，上季因為左腳骨折傷勢報銷的華倫，也被溜馬醫療團隊宣告恢復情況不如預期順利，很有可能新球季還要繼續養傷下去，也就是繼續列在無限期停賽名單之中，這下子溜馬的傷兵問題真的沒完沒了。
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