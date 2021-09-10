新北幼兒園群聚，目前最有可能的感染源是埃及爸爸，但個案持有陰性證明，入境和居檢期滿採檢都是陰性，讓人擔憂我國現有的隔離檢疫措施擋不住Delta。醫師姜冠宇認為埃及爸爸就是例外，並舉大陸經驗為例，指出多數人染Delta後，最長會在9.3天被驗出來確診，無症狀者也會在染疫13天後出現症狀，比起延長隔離天數，更重要的是嚴格執行自主管理。

姜冠宇今在臉書發文表示，許多人對於埃及爸爸的案例感到很焦慮，擔心我們現在對於Delta變異株的隔離檢疫措施「14+7」到底夠不夠長。但他個人認為應該沒必要將隔離天數加長。

姜冠宇舉大陸廣東的經驗為例，當地在今年5至6月爆發Delta疫情，收錄167名確診者，感染力潛伏期平均約是4天，最長在感染的9.3天後就會被驗出來；而感染後的症狀潛伏期平均是5.8天，無症狀者最長可達13天，在13天後會出現症狀，進而開始警覺。

姜冠宇指出，根據大陸的經驗發現，73.9%的人會在發病前傳染給他人、97.1%的人會在發病後4天內傳染他人，因此他認為目前「14+7」的隔離檢疫措施還是夠用。最多就是在感染後13天才發病，那麼可能會在17天後傳染給他人，因此後面的7天自主管理應確實做好。

姜冠宇認為，埃及爸爸是個特殊案例，「凡是生物就有例外，你防了95%，就會出現5%；你防了99%，就會出現1%；你防了99.9%，就會出現0.1%。」目前的政策都是盡量降低風險，社區內的公衛措施配合度，才是減少零星案例造成傳播的關鍵。「不過，以漏網之魚而言，比較麻煩的是Delta是變異株中病毒濃度相對較高的。」

姜冠宇坦言，比起去修改隔離天數，自主管理期的嚴格性和執行面才是要討論改善的面向，畢竟如果一昧的加強前面的隔離時間，恐會造成一定的經濟損失或是導致後續自主管理的防疫疲勞，太嚴格未必是個明智的決定。