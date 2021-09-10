大陸環球網報導，阿富汗塔利班發言人蘇海爾．沙欣8日在接受中共黨媒《環球時報》專訪指出，塔利班同其他民族與政治勢力的談判仍在繼續，如可達成協議，一些非現在臨時政府成員人士，可望在接下來的正式政府中擔任高層職位。「在正式政府形成前，一切（人員構成）都可能發生變化」。強調很多「東伊運」成員在警告下已離開阿富汗，剩餘人員「沒有任何人有可能留在阿富汗的任何地方」。

沙欣稱，正式政府可能在本月或下月成立。待相關事宜落定後，塔利班希望邀請中國等國的高級代表團訪問阿富汗，也希望派遣高級代表團訪陸。

他同時表示，很多「東伊運」成員已離開阿富汗，因為此前塔利班已對其進行了「堅決的」警告，剩餘人員「沒有任何人有可能留在阿富汗的任何地方」。塔利班不允許「東伊運」等組織在阿富汗有任何訓練場、資金籌集機構和士兵招募場所。他們在已知的任何上述場所和機構都已不再運行。

沙欣表示，日前宣布的阿富汗內閣是為盡快填補國內權力真空而組建的臨時政府，當下任命的均為代理部長，而非正式部長。此外，還有多名部長的職位目前尚處於空缺狀態，這些職位將在「經過適當的考量」之後任命。

他表示，塔利班和其他政治勢力的談判仍在繼續進行中，如果能夠達成協議，接下來可能將有一些非臨時政府成員在接下來的正式政府中擔任高層職位。正式政府有望在本月或下月宣布成立，「（在此之前），一切（有關政府的安排）都可能發生變化」。

沙欣指出，塔利班希望一些對阿富汗友好的國家能夠支持塔利班建設國家、為民眾帶來和平和繁榮的努力。經濟工作是阿富汗新政府的首要議程之一。新政府將努力為阿富汗民眾提供工作機會、提升生活水準，專注阿富汗建設，同時保持國家和平穩定，致力於讓阿富汗人之間能和平共處。

沙欣證實，由於食品缺乏，阿富汗的確正面臨人道主義危機的風險，因此，塔利班希望周邊友好國家能幫助阿富汗民眾度過這樣一個「關鍵時期」，「我們並非是為了自己而請求援助，而是為了阿富汗的人民」。

他表示，幫助阿富汗重建是「西方國家的道德責任」「如果他們不參與，則意味著他們無意幫助阿富汗民眾，也證明了他們有關人權、人道主義的價值觀只是空洞的口號，他們只是用這些口號作為旗號，而實際上做著與這些口號相違背的事情。」他強調，當1500萬阿富汗人急需食物、70％的阿富汗人處在貧困線之下時，對阿富汗升級制裁將是一種「巨大而公然的不公正」。

沙欣稱，未來阿富汗的反恐工作將由該國國防部長、內政部長和情報部門負責人共同負責，「他們將一起工作，確保沒有任何人可以利用阿富汗的國土發起針對他國的行動。」

沙欣表示，阿富汗沒有和其他國家開展聯合反恐行動或情報共用的計畫，阿富汗將獨立進行相關行動和情報工作，「塔利班有能力、經驗和必要的武器。如果這裡有任何安全問題，我們會自己解決，不需要其他國家參與。」不過，他表示，如果其他國家有相關關切，可以通過外交管道或在雙邊、多邊會議中向阿富汗提出。

沙欣表示，塔利班計畫邀請來自中國和俄羅斯的高級代表團訪問阿富汗，也希望阿富汗高級代表團可訪問中俄。中國在阿富汗的使館和外交人員都是安全的，塔利班將向他們提供「他們所需的任何安全保護」。

沙欣希望，中國在這個關鍵時刻為阿富汗民眾提供人道主義援助，接下來，塔利班還希望在互相尊重、互利的基礎上，雙方能在阿富汗國家重建中一些「極其重要的領域」達成雙邊協議。

王毅8日已宣布，中方決定將緊急提供阿富汗價值2億元人民幣的糧食、越冬物資、疫苗和藥品。