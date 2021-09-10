臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

新北板橋幼兒園爆發群聚，除有23人確診外更持續擴大，一名家住北市文山區的裝潢工人與埃及爸所住社區有些關連，後來他與妻子都確診；而與埃及爸一起來台、住新北市三重的哥哥和表哥也確診；另三重也新增2例本土，疑為舊個案。指揮中心指揮官陳時中呼籲，有「發燒、呼吸道症狀、嗅覺異常、味覺異常、腹瀉」5症狀者，應盡速就醫別去上班、上課，網友認為陳未掌握防疫重點、一味講空話，應該趕緊下台。

板橋幼兒園群聚案8日證實為Delta變異株，陳時中在例行記者會上喊話，民眾若有「發燒、呼吸道症狀、嗅覺異常、味覺異常、腹瀉」等5症狀，不要上班、上課，並盡速前往醫院或篩檢站採檢。

消息一出引發大批網友不滿，湧入臉書相關新聞連結下留言：「只會呼籲有什麼用？你應該快下台」、「別再用呼籲的 該停課就停課」、「無作為還敢給指示」、「是要怪有症狀去上課？自己是會知道你是感冒還是被傳染Delta嗎？是又想甩鍋了嗎？」「Delta 病毒怎麼進來的？重中之重的邊境管制出了什麼問題？這種指揮官竟不用下台負責？」

此外，也有網友表示：「快二年連第一劑都還沒看到影子，官員打好打滿」、「不用再發五倍券了，趕快拿這些錢去買疫苗，趕快接種才是王道，而且要多買一些」、「第三劑沒有問題，第四劑籌備中，奇怪的是，時中說全民打第二劑是不可能」、「又要靠人民自律了？」