地中海飲食可以為健康帶來許多好處，能夠保護心臟健康和敏銳的大腦反應，還有1項男性可能會特別感興趣的好處，根據歐洲心臟病學會於線上發表的研究指出，地中海飲食可以降低男性罹患勃起功能障礙的風險。

研究人員發現，地中海飲食可以改善身體血管的健康－包括陰莖；而且遵循地中海飲食的男性，體內睾固酮的濃度比較高，勃起功能比較良好，動脈也更有彈性。

希臘雅典大學的研究員Athanasios Angelis博士表示，地中海飲食模式可能增強血管功能以及抑制中年時睾固酮激素下降，來改善身體健康和勃起功能。

在這項研究中，Athanasios Angelis和他的團隊追蹤了250名患有高血壓和勃起功能障礙的男性，他們的平均年齡是56歲。並告訴他們，飲食內容著重於水果、蔬菜、全穀物和橄欖油等，並適量食用乳製品、雞蛋、魚類和家禽類，但限制紅肉的食用量，就是所謂的地中海飲食。

研究發現，堅持地中海飲食模式的男性，全身的血流量比較大，同時也擁有更高濃度的睪固酮。

美國心臟病學會營養與生活方式工作組的聯合創始人、丹佛國立猶太醫學中心的心臟病專家Andrew Freeman博士指出，勃起功能障礙和心血管疾病，都屬於同一範圍內，很多時候勃起功能障礙會先出現，然後才出現心血管疾病。

紐約西奈山伊坎醫學院的心臟病專家Carlos Santos-Gallego博士說，地中海飲食已被證明可以改善血管內壁的細胞健康。健康的動脈能夠擴張、增加直徑，進而為全身組織帶來更多血流量，同時改善輸送到陰莖的血管。

Carlos Santos-Gallego補充說明，地中海飲食還可以提高身體產生一氧化氮，有助於血管放鬆和擴張。