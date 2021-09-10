北市教育局昨晚證實，台北市松山區某國中有確診者，並緊急通知學生全校停課1天，北市松山區某國中輔導主任受訪表示，學校在9日晚上8點接獲通知，一名學生PCR篩檢呈陽性反應，從開學到昨天，學生都有到校上課，但完全無症狀，昨天不舒服胸悶去看醫生才發現確診，據了解，該生課後有4人小型家教班，目前也已匡列。

該校輔導主任說，學校在接獲通知後，立即啟動校安通報和緊急安全會議，昨天晚上10點緊急通知各班預防性停課，篩檢陽性的班級停課14天、其餘24個班預防性停課1天，今早7點30分衛生局已到校清消，聯合醫院下午會到校分時分流篩檢，今天已立即開始做居家學習。

該校輔導主任指出，該生從1日到開學都有到校上課，但完全無症狀，昨天不舒服出現胸悶去看醫生，篩檢發現PCR陽性確診，由於該生是本校校隊所以有跨區就讀的情況，據了解，該生在課後有參加家教班，屬於4人小型家教班，目前已匡列。

至於下午聯醫到校採分時分流的部分，輔導主任說明，1點30分由7年級入校做篩檢、2點50分由8年級入校、3點50分是由9年級入校篩檢。