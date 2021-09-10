外送員每天接觸的消費者百百款，上月底曾爆出有辣妹只穿比基尼熱褲取餐的照片，讓不少網友直喊好養眼，不過近日一名身材微肉的男子，全身只穿一條紅內褲取餐，卻引來許多網友覺得「沒禮貌」。

一名網友在臉書社團「外送員的奇聞怪事」PO出一張照片，可見照片中女外送員在拿客人的餐點，而一名男子，身材微肉小腹凸出，全身只穿一條紅內褲，正等著取餐，讓原PO疑惑表示，是因爲看到女外送員送餐，才有勇氣這樣取餐嗎？

貼文一出立刻引起網友討論，許多網友表示這樣對女外送員並不尊重，「就是有這種只穿內褲取餐的男客、一直造成外送環境不友善」、「要取餐，也把衣褲都穿著，好沒禮貌」、「超沒禮貌，一點尊重都沒有」、「如果我是外送員、我會很尷尬欸」、「這樣也太沒水準了吧⋯⋯就算是消費者，基本禮儀也是要注意啊！」。

也有網友認為辣妹穿比基尼領餐可以但男生穿內褲取餐不行，會不會有雙標的疑慮？「如果外送員是男生，收餐點的是女生穿比基尼，風向又不一樣了」、「這種反應就不一樣了(貼比基尼辣妹取餐照片)，大受好評還不會被罵，真的是男女大不同」、「如果是彭于晏穿這樣，留言風向會變嗎？」、「人帥沒關係，人醜性騷擾」。