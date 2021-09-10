29歲韓國實況主「企鵝妹」（本名：柳允進、유윤진）先前以清純形象擄獲一票粉絲，但近年她轉戰美國實況圈自曝性隱私，讓不少粉絲直呼心碎，去年網友挖出她疑似在瑞典交男友，問網友關於避孕藥問題，近日企鵝妹在直播中大方招了此事，並稱希望粉絲祝福。

企鵝妹去年底接受網友提問，一一回答是否被種過草莓、試過法式熱吻等問題，也給出不少勁爆的性隱私，去年底有外國網友到「Reddit」發表一篇發現企鵝妹和男友過夜的分析文，透露去年9月企鵝妹和朋友到歐洲旅行，後來其他人決定回家避疫情，企鵝妹堅持要去瑞典，和男友疑似過了甜蜜兩周，文中更說，期間企鵝妹曾開直播問網友避孕藥資訊，之後承認在瑞典時情緒起伏大，變得愛哭，讓網友推論「變得多愁善感和悲傷是避孕藥的共同副作用。」

企鵝妹形象甜美清純。（圖／翻攝自Jinnytty推特）

但對於新歡傳聞，企鵝妹一直沒正面回應，之後更有網友扮鍵盤柯南，起底企鵝妹男友真實身分，疑似是一名23歲的白人工程師。7日企鵝妹直播時親上火線認愛，挑明知道網友最近很關係她的戀情狀態，對象就是大家猜出的那人，兩人是在拉斯維加斯賭場相識，並呼籲粉絲能祝福他們。

企鵝妹話鋒一轉，強調很討厭那些鍵盤柯南挖人隱私，坦言就是因為如此才想誠實說出。而人目前在歐洲旅行的她，先前到義大利旅遊遇到屁孩噴珍珠後，最近她到德國趴趴走，在街頭遇到民眾玩猜球在哪個盒子的遊戲，結果企鵝妹猜錯好幾次，手中鈔票幾乎快輸光，被網友提醒這是當地一種簡單的詐騙手法，其他圍觀人都是樁腳，故意讓外地人以為運氣不好，其實是被設局洗劫。