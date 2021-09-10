「高雄券」樣張。（高巿府提供）

22縣市加碼懶人包。(製圖/陳友齡)

行政院宣布將推出「5倍券」振興經濟，全民皆可領到5000元振興券，最快10月8日起可開始消費。消息一出，各縣市加碼措施也更加積極，如高雄市先前已宣布將推出「高雄券」，比照去年推出抽獎活動，9日也曝光樣張，券票面人物是羽球天后戴資穎；而桃園市經發局原本為振興市場和夜市推出的「桃園好市券」，在第3波推出時則將對接中央發行的五倍振興券，研擬以200元五倍券兌換4張100元好市券，面額縮小、金額加倍。

以下為《中時新聞網》特別整理出各縣市的振興券相關「加碼」最新進度，供讀者掌握第一手消息：

●基隆市：尚未宣布

●台北市：

◇透過台北通推出「台北熊好券」

◇「台北熊好券」採數位模式，含住宿券、饗購券、藝文券、運動券及市集券共5種，份數超過100萬份，全整合於「台北通」，須抽獎才能領取。

◇下載台北通APP即可參加票券抽獎，中獎民眾將會在台北通APP票夾中看到自己獲得的數位票券，只要到台北熊好券合作店家消費，點開票券、掃碼店家專屬的活動QR Code，即可線上付券並完成消費折抵

◇9月下旬開放登記再擇期抽獎

◇合作商家在台北市估有近10萬家

北市推百萬份熊好券。(製圖/陳友齡)

●新北市：

◇新北加倍券，可以500換1千、1千換2千，甚至最高可以5千換1萬，每種券種限定份數

◇500換1000共計有20萬份、1000換2000有10萬份，而5000換1萬則有1萬份，總計31萬份，最小面額50元

◇市場、夜市、旅館、觀光工廠與小型商業相關活動，還有相關抽獎方式，後續會說明

新北市將加碼推出「新北加倍券」。(取自侯友宜臉書)

●桃園市：推出「6＋1」振興計畫。包括：

◇「你吃飯我買單」登錄桃園餐飲發票抽吃飯金，2000內都市府埋單

◇7大藝文場館消費800元送電影票、桃捷買10送3

◇加倍愛桃園抽獎，獲選者Xpark、霧隱城、小人國等7景點也享門票買一送一，買一送一要抽到才有

◇「數位桃園plus1000」活動，結合市民卡及綁定數位振興券，搭配悠遊卡、一卡通、第一銀行信用卡等3大數位支付方案，在桃園消費滿5000元，有機會拿到加碼金超過1000元

◇結合22觀光工廠推「加倍購」

◇民眾只要持五倍券至蘆竹區農會消費滿500元，可選擇蘆峰精裝米1包、農會麵2包或6粒裝蛋1盒。消費滿1000元，可選金蘭醬油1罐、蘆峰精裝米1包加上蘆峰紅茶包1盒或燕麥片1罐，2000元以上買越多送越多

◇現有的「桃園好市券」，第3波則將對接中央發行的五倍振興券，研擬以200元五倍券兌換4張100元好市券，面額縮小、金額加倍

桃園各農會搭上五倍券加碼促銷活動，3選1區農會推出持五倍券消費滿500元、1000元，可送農產品3選1。（陳夢茹攝）

桃園市經發局為振興推出「桃園好市券」計畫。（蔡依珍攝）

●新竹縣：擬加碼振興五倍券，可能含抽獎活動，內容研議中。

●新竹市：計畫與各大知名百貨賣場合作，推動最超值的系列消費活動，還將舉辦抽獎刺激在地消費，最大獎將獲1輛汽車

●苗栗縣：尚未宣布

●台中市：

◇市長盧秀燕預告將推出全國最大振興券的加碼活動

◇配合中央振興券期程推出，也將搭配台中購物節振興地方經濟

◇相關措施正在進行最後調整，細節出來會再正式宣布

◇今年台中購物節將再送出豪宅頭獎

●南投縣：

◇擬推消費200元，憑發票即可上網登錄，就有機會贏得大獎

◇南投縣觀光處正積極規畫加碼措施，消費200元就可以參加抽獎，初步規畫周周抽10萬元，還有2次加碼最高抽50萬元等獎金，希望吸引全國民眾到南投旅遊消費。

●彰化縣：

◇縣政府將盤點現有資源，積極研商加碼或優惠方案

◇北斗鎮長李玄提出鎮民每人普發500元紓困金計畫，獲得代表會表決通過，預計全鎮3萬3350位鎮民受惠，預計9月中旬分3天發放

●雲林縣：

◇規劃10%現金回饋方式來刺激消費，只要來雲林縣消費，憑發票就可在指定地點直接領取10%現金回饋。舉例來說，只要來雲林縣消費500元就可以獲得50元現金回饋，消費1000元就可獲得100元回饋，每人最高可以換回500元的現金回饋

◇消費達一定額度可抽百萬名車

◇ 雲林縣麥寮鄉將發放每人3000元振興金現金，發放日期研議中

●嘉義縣：正研擬相關方案及補助鼓勵在地消費

●嘉義市：

◇加碼普發每人現金2000元

◇普發對象為110年8月24日，含24日當天以前設籍嘉義市民眾，日期待定。

◇會搭配「2021嘉義市購物節」、「600元嘉遊金」等優惠活動，來拚經濟、搶商機，促使嘉義市產業快速復甦，發放的辦法還在研議中

行政院振興券即將推出，嘉義市再加碼普發每人現金2000元。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

●台南市：

◇搭配購物節抽獎2輛車

◇搭配台南購物節，擬推抽大獎，去年大獎有2戶輕豪宅，今年鎖定1戶3房豪宅

◇只要住宿台南的合法旅宿，即可免費獲得「台南好康券」(為期半年)，除有食、宿、遊、購優惠，還提供大台南公車免費搭乘

●高雄市：

◇推出加碼1000元高雄券，高雄振興方案有4大戰略：「消費落地」、「精準振興」、「數位紙本雙重對接」、「夜市商圈再加碼」，將與業者的加碼方案擴大合作，讓五倍券、高雄券與業者加碼發揮加乘效應，五倍變六倍、優惠再翻倍。

◇高雄券票面人物則是東奧羽球銀牌的世界球后戴資穎

◇市長陳其邁透露，1000元的高雄券是每張50元，攤商比較好用，也能幫到「艱苦人」

巿長陳其邁秀出印有戴資穎為票面的「高雄券」。（高巿府提供）

●屏東縣：振興券在屏東消費，帶回的是「5+1好」，好山、好水、好吃、好買、好商品，加碼好心情，「秘密武器」規劃中

●台東縣：

◇尚未宣布

◇太麻里鄉公所發放2000元振興禮金

●花蓮縣：尚未宣布

●宜蘭縣：

◇推出「五告誠意 FUN心遊蘭陽」加碼振興觀光方案

◇分別是「住宿加碼送電子消費抵用券」、「食宿遊購5折起」、「消費滿額抽百萬名車」、「趣遊宜蘭-團體旅遊補助」及「景區展館門票優惠」

◇住宿加碼送電子消費抵用券：縣政府與在地的合法旅宿業者合作，遊客只要持五倍券在宜蘭入住1晚，將加碼贈送電子消費抵用券最高每房1000元（雙人房500元、四人房1000元），可至縣內配合的觀光工廠、休閒農場、博物館家族、餐飲、伴手禮、商圈、夜市小吃等店家折抵消費，讓遊客吃喝玩樂一次滿足。

◇食宿遊購5折起：整合縣內旅宿、觀光工廠、休閒農場、博物館家族、餐飲、伴手禮、商圈、夜市小吃等店家，配合五倍券推出組合優惠，最低可享有5折優惠

◇消費滿額抽百萬名車：規劃串聯縣內旅宿、觀光工廠、休閒農場、博物館家族、餐飲、伴手禮、商圈、夜市小吃等店家，遊客在店家消費，除能享超值優惠，消費達一定額度就可參加百萬名車抽獎活動

◇趣遊宜蘭-團體旅遊補助：邀請團體旅客前往宜蘭指定地點，包含轄內的合法觀光工廠、領有農業主管機關核發許可登記證的休閒農場、夜市以及到轄內原民鄉住宿、DIY體驗、餐食等，至少參與2項並進行2天1夜行程，將補助旅行社每人500元

◇景區展館門票優惠：遊客在宜蘭縣消費，縣轄的風景區將提供門票優惠。

宜蘭縣政府將配合中央的五倍券推出「五告誠意 FUN心遊蘭陽」五項加碼振興觀光方案。（胡健森攝）

●澎湖縣：普發縣民1000元振興消費禮金

●金門縣：

◇金門縣府「5+3」普發5000元紓困金，首波有4類人免申請，約3.3萬人已經於8月30日直接入帳

◇另再加發3000元振興券，規畫搭配100元小面額，並對單一商家核銷上限金額設限，以保障中小型店家，將在疫情再趨緩和後發放

◇外籍配偶及今年7月20日設籍金門縣者，9月1日起也能申請5000元紓困金

●連江縣：

◇五倍券尚未公布，不過連江縣政府為鼓勵民眾到馬祖旅遊，規畫9月下旬推出「萬人遊馬祖」活動，凡有接種2劑疫苗或入境快篩證明，且有莒光、東引住宿證明者，均贈送馬祖「藍眼淚」高梁酒1瓶，名額1萬人。

◇南竿鄉、北竿鄉、莒光鄉、東引鄉，每位設籍民眾將普發1000元現金