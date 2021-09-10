女星林莎擁有D罩杯火辣身材，加上臉蛋甜美，被封為「國民初戀」、「台版三上悠亞」，她活躍於各大綜藝節目，也常在IG曬出美照和粉絲互動，擁有超過80萬人追蹤，日前她參加外景節目，在飯店泳池戲水，性感的比基尼照曝光，讓老司機都陷入瘋狂。

林莎日前在IG發文透露，「下午～～玩水啦，這次來高雄邊工作邊玩，好幸福！發現竟然還有這麼多好吃好玩的！！身為高雄人實在是太驕傲了啦～」，同時附上一系列比基尼火辣照，只見她身穿紫色綁帶比基尼，兩條帶子的設計正好圈住她的豐滿上圍，讓網友看得目不轉睛。

林莎靠在泳池畔，直接將傲人雙峰放在岸邊，邪惡的上帝視角更是讓她的好身材一覽無遺，她對著俏皮眨眼，露出甜美微笑，也融化了一票粉絲的心，才曬出辣照不到一天就吸引7.7萬人按讚，不少網友紛紛留言直呼，「身材也太辣吧」、「終於有褔利照可以看了」、「高雄正妹代表」。

超逆天的完美身材更釣出許多藝人朋友狂讚，啦啦隊女神巫苡萱都忍不住驚嘆一聲「哇」，夢多也害羞地喊：「妳不要這樣」，就連人夫李易都傳了好幾個舉手表情符號，林真亦也嘴甜誇：「怎麼那麼美」，意外掀起熱議。