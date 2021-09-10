林口長庚醫院病毒核心檢驗團隊攜手國家合作發展基金會，於9月8日上午舉辦跨國醫學生物技術課程，為期3天共6小時的線上課程及課後Q&A交流，與友邦分享林口長庚醫院的病毒檢驗技術及防疫相關經驗。國合會國際教育訓練處蔡祥吾處長於開幕式致詞，肯定長庚醫院全程參與COVID-19抗疫作戰的堅強實力，且希望分享全台最大醫學中心的珍貴防疫經驗，提升友邦國 家的抗疫能量。

長庚醫院邱政洵副院長於致詞時指出，病毒檢驗是世界各國抗疫戰略的首要能量，對於政府滾動式防疫措施的調整、醫療院所收治病患及後續治療追蹤等，都扮演著舉足輕重的角色。

秉持著「TAIWAN IS HELPING！」的精神，林口長庚醫院與國家合作發展基金會共同舉辦跨醫學生物技術課程，媒合拉丁美洲及加勒比海地區共9個友邦國家(聖文森、聖露西亞、聖克里斯多福、巴拉圭、貝里斯、尼加拉瓜、宏都拉斯、海地、瓜地馬拉)，盼能將林口長庚醫院的抗疫經驗，分享給台灣的國際朋友。

林口長庚表示，這次的課程內容深入淺出，以可實際運用於臨床實驗室為目標，設計出一系列學習單元，包含新冠肺炎檢體檢驗方法介紹與比較、防疫檢體的採集與傳送、抗原快篩的檢驗程序及示範、核酸檢驗原理及檢驗平台介紹、實驗室安全規範與風險管理、病毒培養技術、抗體檢驗平台，以及BLS-3等級生物安全防護、實驗室意外事件處理、感染性生物廢棄物之處理等。課程內容以口述簡報及實務操作短片方式呈現，視覺化的分享內容能加深學習印象，並同時配有英語及西班牙語口譯授課，讓問題討論無國界、經驗分享零距離。