澎恰恰去年爆出欠債2.4億宣布破產，日前傳訊給友人「今晚，是我人生的最後一晚」後失聯，讓親友擔憂不已，不過澎恰恰事後在臉書報平安，強調「疫情影響，導致心理受到嚴重打擊」，不過昨天（9日）卻被民眾目擊到現身內湖某醫院，他表示「身體不適才去掛急診。」

根據《ETtoday》報導，澎恰恰現身內湖某醫院掛急診，旁邊一名男子在旁攙扶，疑似是他的兒子，澎恰恰表示為了還清債務，每天壓力都很大，前幾天不僅出現頭暈、想吐等症狀，血壓更一度飆高到189，家人擔憂他的身體亮起紅燈，便陪伴到醫院掛急診，檢查後便返家休息，他強調罹患家族史高血壓，雖然吃降壓藥控制多年，但去年宣布破產後，血壓飆高到199，讓親友擔憂不已。

澎恰恰近來在直播平台賣泡菜賺取收入，不過受到疫情導致工作量銳減，原本握有《超級夜總會》、《樂來越好聽》及《話山話水話玲瓏》三大節目主持棒，每個月估計進帳百萬元收入，如今只剩下《超級夜總會》主持棒，再加上三級警戒後，節目錄影全部停擺，導致三個月收入全掛零，讓他心理受到嚴重打擊。

澎恰恰因為一則「人生最後一晚」訊息，嚇壞所有人，在臉書報平安之後，又更新發文「本公司所屬演藝人員澎恰恰，於今早傳輕生引起議論，特此道歉」，解釋提及「最後一晚」之事，純粹是心情欠佳抒發情緒，更強調澎恰恰賺錢還債一事未曾改變，也為自己鬧出的風波向相關人致歉。