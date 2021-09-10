港星梁朝偉演出漫威電影《尚氣與十環傳奇》，在上映後意外獲得好評，而梁朝偉的精湛演技，更是全片最大亮點，就連南韓觀眾都被他的魅力所吸引，直呼「好想嫁給他」，日前Dcard上就有人以「梁朝偉年輕時有多帥？」為題發文，文章一出立刻引發熱烈討論。但其實不只梁朝偉，許多港星根本是從年輕帥到老，所以今天就來回顧5位「不敗男神」今昔對比照吧！

1. 梁朝偉

梁朝偉是香港電影黃金時期的人物，不僅享有國家一級演員的榮譽，更是名符其實的國際影帝。今年59歲的他臉上出現歲月的痕跡，但歲月對於他來說，卻是一把雕刻刀，將顏值、演技雕琢的愈來愈成熟以有魅力，尤其招牌的「憂鬱眼神」，不管什麼時候看，總是那麼迷人。

這次《尚氣與十環傳奇》一上映，影迷們全都說梁朝偉不用說話，眉眼間全都是戲，表現甚至比主角尚氣更搶眼，堪稱比主角還像主角的配角。

(圖／翻攝自hk_80s90s)

2.郭富城

四大天王之一的郭富城，從無可挑剔的完美五官，到由內散發出來的清新氣質，彷彿是從漫畫裡走出來的男神，就連側臉都毫無死角，這才明白他為什麼能夠憑一個機車廣告，迅速在台灣火起來，郭天王的顏值又怎會是三言兩語可以道盡呢？

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3.劉德華

劉德華有「大眾情人」的稱號，有人說他之所以能紅，就是因為當年長得太帥了，更笑稱是典型的靠臉吃飯，而華仔的顏值不是一般的高，像是這樣的髮型，換作是現在的小鮮肉，還真不是人人都能駕馭的起，若是出生在現在這個年代，估計有那些小鮮肉的粉絲們，全都會愛上他。

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4.張國榮

時至今日，張國榮仍存在許多人心中，不僅演技毋庸置疑，說是當年香港娛樂圈男星的顏值擔當也不為過，張國榮眉眼間的英氣十足，但嬰兒肥的臉型又多了幾分柔和感，這就是為何這麼多年過去了，粉絲們依舊難忘張國榮的臉蛋，「只能怪他過分的美麗」。

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5.古天樂

有句話是這樣說「最美不過王祖賢，最帥不過古天樂」，而大家對古天樂的第一印象是黝黑的皮膚，瀟灑帥氣的外表迷倒了萬千少女，成為無數人心目中的「黑馬王子」，但古天樂剛出道的時候，也是脣紅齒白的少年，與其說他是帥哥，不如說是美男子，當年的顏值絕對秒殺現在的小鮮肉男神們。

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一口氣回顧五位「顏值逆天」男神年輕時模樣，真的是很過癮，雖然他們的青春年華已過、稚氣已退去，甚至臉上多了些歲月痕跡，但依舊是帥度滿分，仍受大家粉絲擁戴。