就在美國倉促混亂地撤出阿富汗後，許多西方專家隨即預測，身為戰略對手的中方會取而代之，填補他們留下的權力真空。

然而，CNBC新聞網9日指出，阿富汗有價值數兆計美元的礦藏，並迫切需要基礎建設投資。理論上，這使它成為北京「一帶一路」倡議的絕佳據點。此外，中國大陸是與塔利班建立友好關係的少數國家之一，也是唯一的經濟超級大國。

當塔利班宣布成立強硬派新政府，並讓美國聯邦調查局（FBI）重心懸賞的通緝要犯入閣，擔任要職後，中方官員譴責華府，還有美國在阿富汗的20 年戰爭，並審慎地表示歡迎。許多人認為，這是對西方的象徵性嘲諷。

然而，許多區域專家認為，北京不會狂熱地投資這飽受戰爭蹂躪的中亞國家。分析家說，長久以來，北京一直很警覺西部的伊斯蘭極端主義，也決心不要像蘇聯和美國一樣，陷入阿富汗泥淖的困境。

美國全球安全智庫「戰略預測公司」（Stratfor）南亞分析師拉古婉什（Ekta Raghuwanshi）說，北京對參與阿富汗經濟發展，並擴張一帶一路感興趣，而其中包括重建，還有投資開採礦藏等。然而，她也警告，在阿富與鄰近的新疆省有安全顧慮的情況下，北京不會很快就大手筆投資。

此外，儘管北京表明，支持塔利班，但那並不意味中方已準備好要和他們做生意。美國智庫「外交政策研究所」（Foreign Policy Research Institute）歐亞專案（Eurasia Program）中亞研究員海斯（Maximilian Hess）指出，沒有證據顯示，北京會認為塔利班是比較牢靠的夥伴。他強調，中方很注意安全風險，而近年來中國在巴基斯坦的基礎設施遭伊斯蘭組織攻擊有增無減。