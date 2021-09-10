長輩搶打第二劑，疫苗預約平台10點一到秒當機。（圖／翻攝自疫苗平台）

第八輪AZ今早10時開放預約，提供給65歲以上的長輩預約打第二劑，以及18至22歲以下的年輕人打第一劑，共113萬人符合資格，但沒想到時間一到，預約平台立刻當機，按都按不進去，只出現白色畫面顯示「Service Unavailable」，讓許多網友看了超級崩潰。不過，大約在10時20分左右，平台逐漸恢復，陸續有人預約成功。

一名網友在PTT上發文表示，疫苗平台又當了，到底是要壞幾次？每次新開一輪就爆炸，不然就是進去圖形驗證碼出不來。引起網友熱烈討論，不少人留言表示遇到相同狀況，「登不進去」、「超爛，又壞掉了」、「進都進不去」、「平台直接卡死」、「都第幾輪了還會卡」。

經編輯實測，嘗試進入疫苗預約平台，等了超過1分中都沒辦法成功轉出頁面，最後更是直接跳出「Service Unavailable」的訊息。

大約在10時20分左右，網友表示，預約平台慢慢恢復正常，可以成功登入系統，也陸續有人預約成功了。