【旅奇傳媒/日本部報導】熊本小國町的「鍋瀑布」之美，過去曾是日劇女王松嶋菜菜子、中谷美紀代言茶類飲料的廣告拍攝地，因而讓這個夢幻美景一夕爆紅！ 不只可以從瀑布正面感受高低落差10公尺、寬20公尺的魄力水流，遊客居然還能「走」進瀑布內的洞穴，感受「由內而外」的特殊角度，好好欣賞水流與自然光加持後的山林美景。

▲自然美景被瀑布水流蒙上一層面紗，運氣好更有機會巧遇彩虹！ 圖：Naochi.photoさん／來源

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