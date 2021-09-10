日本生茶廣告爆紅外景地 熊本「鍋瀑布」內藏玄機 10:192021/09/10 中時新聞網 旅奇傳媒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 位於熊本的「鍋瀑布」是日本知名茶廣告愛用的外景地。 圖：emu2さん／來源 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 【旅奇傳媒/日本部報導】熊本小國町的「鍋瀑布」之美，過去曾是日劇女王松嶋菜菜子、中谷美紀代言茶類飲料的廣告拍攝地，因而讓這個夢幻美景一夕爆紅！ 不只可以從瀑布正面感受高低落差10公尺、寬20公尺的魄力水流，遊客居然還能「走」進瀑布內的洞穴，感受「由內而外」的特殊角度，好好欣賞水流與自然光加持後的山林美景。 ▲自然美景被瀑布水流蒙上一層面紗，運氣好更有機會巧遇彩虹！ 圖：Naochi.photoさん／來源 （本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供） #瀑布 #熊本 #廣告 #水流 #公尺 也許您會感興趣 其他人正在看 生活熱門新聞 璨樹「放棄登陸不群聚」 周末狂風豪雨！放假機率曝 - 生活 長輩搶打第二劑 疫苗預約平台10點一到秒當機 - 生活 新北幼兒園群聚 篩檢1454人結果出爐 - 生活 29歲打完AZ沒發燒 過來人笑：24小時開始搖滾 - 生活 第八輪AZ今10點預約 這2種人有資格 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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