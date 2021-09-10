短今（胡馨儀）是中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員之一，因曾被說長相和韓劇《大長今》的女主角李英愛相似，而被球迷取綽號「短今」。甜美臉蛋及凶狠E罩杯，再加上173公分高挑身材與雪白長腿，讓短今在女神眾多的「PS女孩」中更受矚目。

短今解放好身材，畫面超惹火。(圖／翻攝自IG)

常在社群網站分享生活日常的她，除了球場邊的熱舞應援影片外，IG上也可見各種生活分享，像是與家人朋友出遊、大啖美食等，都讓人更加感受到短今的超高人氣。

7日中信兄弟在台中洲際棒球場與味全龍進行二連戰，正當兩隊激戰至9局上時，鏡頭卻捕捉到中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員短今在球場「被求婚」！而這位想公然套牢短今的勇士，就是中信兄弟隊上吉祥物小翔。見影片中兩人在場邊應援到一半，小翔突然將短今的手背朝上，並拿出「空氣戒指」幫短今戴上，突如其來的求婚，短今也只能一臉無奈任憑小翔擺布，讓許多球迷哭笑不得。

賽後，球團將這逗趣求婚秀放上臉書，果然引起網友們群起「撻伐」小翔：「宵夜決定好要燉象鍋了」、「走不出球場了」、「這個已經不是下二軍可以解決了」、「小翔準備中秋烤肉入菜了」。