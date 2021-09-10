臉書粉專吸引 21 萬人追蹤的 JKF 女郎「小雅」，有著美艷長相和一身「D 罩杯」好身材，目前在擔任車模、SG、部落客的她，也憑藉亮眼外表得到網友的喜愛。近日，她在社群上 po 出一組到宜蘭遊玩的照片，同時曬出了美腿、酥胸，獲得一片好評。

大眼車模「小雅」美腿迷倒網友！外出也不忘放送「比基尼、足控」福利（圖片／JKF提供）

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只見她換上粉色比基尼，在宜蘭的民宿陽台紀錄下美麗的身影，一身白皙肌膚搭配「D 杯上圍」、「勻稱美腿」，都讓人目不暇給。而她也在貼文中標註了「腿控、足控」等 Hashtag，足見她對於自身美腿的信心，貼文上傳後，果然也引來近千人按讚，留言猛誇：「Wow 很性感😍」、「太誘惑了」、「這樣穿會JKF冠軍」、「女神好美，腿又漂亮」…

大眼車模「小雅」美腿迷倒網友！外出也不忘放送「比基尼、足控」福利（圖片／JKF提供）

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事實上，點開小雅的個人頁面，時不時就能欣賞到各種「曬腿照」，身高 165 公分的她，不論是泳衣、裙裝，還是迷你熱褲造型，都能靠著一雙「傲人美腿」完美消化，搭配高跟鞋的加持，也讓她的腿部曲線更加搶眼，因而累積大批腿控追蹤。

大眼車模「小雅」美腿迷倒網友！外出也不忘放送「比基尼、足控」福利（圖片／JKF提供）

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不僅如此，四肢纖細的小雅，胸前那一對「D 罩杯」美胸也同樣吸睛，從她拍攝的 TikTok 影片來看，透過各種晃動、跳舞的動作，一幕幕「乳波蕩漾」的畫面，也為她帶來了不錯的瀏覽量，偶爾還會來個角色扮演，化身空姐、美少女戰士，展現迷人的新鮮面貌。

大眼車模「小雅」美腿迷倒網友！外出也不忘放送「比基尼、足控」福利（圖片／JKF提供）

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除了亮眼外表，小雅其實還會游泳、彈鋼琴，可以說是能動能靜，身兼美食部落客的她，也經常發文推薦美食、網美餐廳，外出遊玩時還會拍下漂亮的美景，不藏私地與網友分享。