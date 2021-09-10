美國德州威廉森郡（Williamson County）郡法官Bill Gravell接受路透社訪問時表示，三星電子即將就其規模170億美元的新晶片廠選址做出決定。

他表示：「決定即將揭曉。三星給我的經驗是，他們行動敏捷且迅速」。

威廉森郡的泰勒市是三星電子考慮在德州建造規模170億美元晶片廠的兩個地點之一，另一個角逐的城市是奧斯汀市（Austin）。

三星此前已經宣布明年1月開始興建佔地600萬平方英尺（557,418平方公司）的美國新廠，並於2024年底投產。此前該公司表示尚未做出任何決定，鄰近威廉森郡南方的奧斯汀市，以及紐約州和加州都是考慮設廠的地點。

這座新廠將是三星在美國的第二座晶片廠。

郡法官Gravell是威廉森郡最高的民選官員，向來負責與三星的投資協商，他表示，有信心三星將選擇威廉森郡，因為該公司已經開始採集鑽孔樣本並展開土地調查，以及工程和設計工作，「我想我們已經拿下這個項目」。

Gravell表示，該郡已經是戴爾科技公司總部和未來蘋果園區的所在地，在過去8個月裡一直非常努力爭取三星高層的支持。

此前南韓和德州媒體均報導，威廉森郡行政法院、以及該郡的泰勒市（Taylor）議會已在當地時間8日表決通過吸引三星前往設廠的租稅優惠措施。

根據這項投資計畫，三星這座規畫中的晶片廠預計將為當地創造約1,800個新就業機會。而泰勒市將提供給三星的租稅優惠措施包括三星使用的土地將獲得相當於其估算財產稅92.5%的高額補助，這項措施將為期10年，而接下來10年的補助的比例為90%，之後10年降為85%。三星在當地建造的新物業還將另外享有10年高達92.5%的減稅優惠，這部分預計可為三星省下3.14億美元。此外，當地政府也將退還三星的開發審查費用。