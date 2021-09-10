10日，韓國政府表示，考量到當下疫情還是很嚴峻，為了倡導避免外出群聚，以及振興餐飲業，已撥出200億韓元，約1700萬美元，當成回饋金贈送給一些使用外送點餐APP的民眾。

拿到韓國政府這項獎助金的資格很簡單，只要使用電子裝置內的APP外送點餐服務，每次點的金額至少2萬韓元，累計點餐次數達4次以上時，就可以收到1萬韓元的回饋金。

韓國政府表示，目前先獎勵使用網路的線上點餐者，未來再視疫情發展，決定要不要也補助不用APP點餐的一般外帶用餐者。

其實，韓國在5月至7月期間，政府也有一項類似政策，當時的預算為260億韓元，沒想到竟大受韓國民眾好評。在這12個星期內，只花了6周時間，就有3551億韓元的外送餐點訂單是用APP下的。

目前，大首爾地區正在實施最嚴格的社交禁令，最多只允許6人群聚，但白天時，須包括2名已接種疫苗者。至於下午6點以後，其中打過疫苗的至少要有4人才行。

同時，因為大首爾晚上10點過後，餐廳以及咖啡館一律禁止內用，故民眾更加依賴外送餐點服務。

根據韓國官方10日最新統計，新冠每日新確診者又多了1,892位，染疫者總數也逼近27萬人。