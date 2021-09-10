新竹市長林智堅即將屆滿，拋出大新竹合併議題，民進黨團總召柯建銘呼應，並稱要修《地方制度法》降低合併升格門檻協助大新竹合併升格，還要拚2022前完成修法。雲林縣長張麗善今天批評修法應該從長計議，不應為某人量身打造，太過矯情、政治操作。

國民黨立委林文瑞與張麗善今天在立法院廣場舉行「雲林文旦行銷記者會」，邀請立法院長游錫堃等立委出席，一起推廣雲林文旦。游錫堃說雲林文旦可以幫助消化，他看了看從雲林來的來賓，每個都沒有「巴豆」（肚子），代表吃文旦就不會大肚子，健身美容很適合。

對於近期熱議的大新竹合併以及立法院可能要修正《地方制度法》，降低合併升格門檻。張麗善表示，《地方制度法》應該要檢討的是過去合併的缺失，現在要整併的話，至少資源分配要平均，因為所有資源都集中在六都，其他縣市苦不堪言。

張麗善指出，在中央統籌分配下，各縣市之間是「富者愈富，窮者愈窮」，因為六都工商稅收很高，其他縣市稅收非常低，而直轄市又跟所有縣市壁壘分明，很多縣市在預算跟資源上有嚴重落差。

被問到會不會覺得修法是因人設事？張麗善認為，現在執政都是政治操作、選舉考量，沒有站在人民百姓福祉著想，要從長計議不是短暫思維，或是為某人量身打造，太過矯情跟政治操作。