台灣日本研究院今天舉辦成立大會，民進黨立委、亞東國會議員友好協會會長郭國文致詞透露，他正在擬草案，希望能夠在月底自民黨總裁選舉完後，透過國會管道促成親近台灣的議員，比照美國提出日本版的《台灣旅行法》。

郭國文說，前幾年他去了一趟日本訪問，雖然台日關係友好，但是感覺還是沒有那麼的正式，如果能以正式訪問團的型式，相信兩國之間不同部門的交流會更加順暢。

《台灣旅行法》由美國總統川普在2018年3月16日簽署生效，旨在促進台灣與美國間的高層級交流，並允許台灣高層官員在受尊重的情況下入境美國，與美國官員會面。

郭國文表示，東亞情勢變化最大的應該是日本對台政策從過往的模糊轉變為相對清晰，很大因素在於中國持續想要擴權所造成的結果。

他進一步表示，柯林頓時期提出安保條約修正的時候，日本很常討論「周邊事態」的定義。當初討論過程或許有人提到台灣，但不是真正主流，而且重點擺在「事態」而非「地理位置」，但最近日本官員都不斷強調台灣的重要性，顯然某種程度「地理位置」的概念已經取代「事態」的概念，這樣的變化相當難能可貴。

自民黨參議員、自民黨外交部會會長佐藤正久事先預錄的致詞表示，自民黨內部計畫成立「台灣政策計畫團隊」，將對政府提出建言，區分出政府、自民黨應與台灣交流事項。期待台灣日本研究院更深化工作，與自民黨的台灣政策團隊以不同視角討論。