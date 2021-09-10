擁有艷麗的臉蛋與性感S曲線的女星林采緹，當年cosplay知名動漫角色「蛇姬」，完美還原二次元女神，她因此一路紅到日本，至今仍有大批粉絲擁戴，而她曾與「Under Lover」成員胡睿兒有過一段婚姻，生了一個兒子「夏天」，離婚後她努力工作，要給孩子好生活，近日她在IG貼出一段影片，兒子竟指著超市DM上的林志玲喊媽咪，說出理由後，讓林采緹哭笑不得。

林采緹出道後事業運不錯，但感情運差了一些，2018年當紅之際，她宣布與「Under Lover」成員胡睿兒登記結婚，腹中已有愛的結晶，不料臨盆之際，男方爆出夜店撿屍案，雖然當下林采緹選擇陪他走過最艱難的時刻，不過去年3月雙方仍離婚，胡睿兒入獄服刑，林采緹成了單親媽媽，因工作關係，兒子主要由男方爸媽照顧，林采緹則努力賺奶粉錢，有空檔就會去接兒子過來，兩家人共同負擔照顧夏天的責任。

日前她在IG分享了一則短片，是由夏天的奶奶掌鏡，傳來給媽媽一解相思之苦，影片中夏天翻看著超商的DM，封面是由第一名模林志玲與日籍老公AKIRA拍攝，夏天猛指著志玲姐姐，說著：「這個是媽咪！」，讓奶奶聽了覺得可愛。

奶奶進一步追問夏天，這女生哪裡像媽咪？夏天則出手指著照片中林志玲那頭美麗的長捲髮，說：「頭髮這樣子就是媽咪！」，奶奶恍然大悟，林采緹則分享了影片，表示「我跟志玲姐姐相似之處：頭髮」，夏天成功一次逗樂兩個生命中最重要的女人。