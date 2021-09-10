板橋某幼兒園及社區感染案，累計27例確診，新北市昨有16所學校、7369名學生預防性停課，因居家隔離個案經PCR採檢都為陰性，其中13校共5220名學生今復課，另3校2149名學生仍停課。新北市教育局長張明文今在疫情說明會表示，昨有21間補習班、安親班預防性停課，因其中10間PCR採檢為陰性今復課，其餘11間補習班、安親班繼續進行預防性停課。

張明文說，為有效阻斷校園傳播鏈，被匡列居家隔離者採檢期間，就讀學校的班級、 補習班及安親班需要預防性停課，確認PCR陰性才能復課。