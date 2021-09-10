據《美聯社》報導，洛杉磯教育委員會9日表決通過，要求洛杉磯聯合學區12歲以上的學童接種新冠肺炎疫苗，好讓美國第二大學區開學時不會爆發群聚感染新冠肺炎。此舉讓洛杉磯成為少數對疫苗擁有極大需求的學區，鄰近的加州庫佛城(Culver City)8月時也頒布類似命令，要求7000名學生接種疫苗。

根據教育委員會表決的疫苗接種計畫，舉凡參加體育活動或是其他課外活動的12歲以上學童，要在10月1日前接種第一劑疫苗，10月31日前接種第二劑；其他學生則須在11月21日前接種第一劑，12月19日前完成兩劑疫苗接種。至於12歲以下的孩童，目前還未強制規定施打疫苗。

報導指出，洛杉磯聯合學區為全美第二大學區，轄區內拉丁裔學生超過60萬人。學區內的學生與教職員每周都須接受篩檢，不論在室內還是在室外均須配戴口罩，教職員也需要接種疫苗。

教育委員會董事成員賈西亞表示，「作等別人說出我們該做甚麼很容易，但我們有必要為學生接種疫苗，這讓我們學區處於領先地位，而我們已經迫不急待了。這項規定並非有意侵犯任何人權利，我們只是盡該盡的責任，讓公立學校能提供學生安全上課的機會」。

事實上，過去洛杉磯的教職員工會一直以健康為由，反對學生施打疫苗達數月之久，也讓洛杉磯在2020年春季成為全美最後幾個重開校門的學區之一。該學區學生近4分之3人為拉丁裔，且經濟收入較低；在成年人之中，拉丁裔接種疫苗的比率低於該州平均水平。

洛杉磯郡衛生局長費瑞（Barbara Ferrer）表示，自7月中旬到8月中旬，洛杉磯兒童感染新冠肺炎的人數不斷上升，所幸現在已經逐步下降。由與此際恰逢學校開學，雖然採取口罩與篩檢措施，但大量孩童聚在室內無疑更多的接觸、更高的感染率，官員將持續監控。

洛杉磯教育委員會的董事會成員以壓倒性票數，通過12歲以上孩童接種疫苗計畫，並稱此為健全的公衛措施，也是維持學校開放、讓學生接受重要的實體教學關鍵的一步。董事會成員高德柏格(Jackie Goldberg)回憶，在她小時候校園曾爆發小兒麻痺症，她3年級的朋友因此成為殘疾人士。

部分家長支持為學童施打疫苗。里馬洛爾 (Lucy Rimalower)認為，官員試圖保護她的孩子，而這也有助於保護她60歲與70多歲的父母親。疫苗施打讓她鬆一口氣，「這幫助我們擁有更安全的學校環境，就像先前規定接種其他疫苗一樣。我們覺得孩子上學很安全，不會感染水痘、小兒麻痺、麻疹、腮腺癌等等疾病」。

不過，也有家長反對，認為怎樣做對孩子最好應該由家長而非教育委員會的董事會來決定。他們堅稱，新冠病毒對小孩的致死率遠低於老人，「我們不明白你們為甚麼這麼急著決定」。

費瑞則強調，想要保持校門持續開放就要持續增加疫苗施打的數字。廣泛接種疫苗可大幅減少病毒的傳播，特別是在學校。洛杉磯郡12到17歲的居民已有一半以上的人接種疫苗；但在8月15到9月7日之間，仍然出8000名學生感染與1200名教職員確診的病例。其中，大多數確診者為每周都進行篩檢的洛杉磯聯合大學。不過，這不意味著學校成為傳播大宗，事實上許多感染是發生在其他地方。