警方苦勸王婦勿相信網路陌生男的投資詐術，王婦才打消投資念頭。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高市1名60歲的王姓婦人，擔任居家照護員，因喪偶多年，認識陌生網友後，誤信甜言蜜語，彼此以老公老婆互稱。王婦被對方引誘投資，一口氣砸下508萬畢生積蓄，王婦受騙報案後，又聽信對方「花100萬投資就可取回先前的500萬」，急著向兒子借錢周轉，王婦兒子見母親執迷不悔，報警求救，警方苦勸還搬出案例教育，王婦才終於打消投資念頭。

前鎮分局警方指出，60歲的王姓婦人在網路認識1名陌生男網友，由於對方每天噓寒問暖，讓喪偶多年的王婦深信對方可以託付終生，彼此互稱老公和老婆，對方見王婦上鉤後，遊說王婦網路投資，王婦一口氣砸下自己從事居家照護員攢來的508萬積蓄，後來因沒賺到錢，錢又拿不回來，於是向警方報案。

沒想到，王婦報案後，對方又找上王婦，佯稱王婦已經是投資平台的VIP會員，若再投資100萬元，等平台活動結束，便能領回先前所投資的508萬，王婦被騙得團團轉，急著向兒子借錢周轉，兒子勸阻母親不成，向瑞隆派出所報案求助。

巡佐呂英昆與警員許紘騰到場後，王婦向警方表示，「如果錢能拿回來的話，我什麼都不計較」，警方勸王婦：「你再相信他，你的錢百分之一百都拿不回來，連房子最後都會不見了，你賺的錢都是辛苦錢，不到一個月錢都不見了，我們是警察，你要相信專業，我們不會騙你，算警察拜託你了」，王婦見警方態度誠懇，才終於相信對方所說都是騙人的，打消投資的念頭。