強颱璨樹即將來襲，台東縣府10日8時公告畫定各山區、溪流及沿海管制區，限制或禁止民眾進入，違者將依法舉發，處罰5萬元以上、25萬元以下罰鍰，台東縣災害應變中心同時2級開設。

璨樹颱風將來襲，台東縣災害應變中心於10日上午8時成立2級開設，台東縣長饒慶鈴特別指示有關單位注意颱風動態及行經路線，以便及早透過大眾媒體方式，通知民眾做好萬全防颱措施，減少損失。

台東縣府依災害防救法第31條第1項第2款前段規定，公告畫定「向陽山區及大武山區、各河川溪流水域（含土石流潛勢溪流）、長濱至大武暨蘭嶼、綠島沿線之海岸、漁港等區域範圍」禁止民眾進入或強制驅離。

台東縣府表示，為確保民眾生命財產之安全，非持有通行證或應緊急避難之需要者，請民眾於颱風來襲期間，不得進入從事戲水、觀潮、垂釣、登山、健行、溯溪、出海捕魚等活動，如違反規定將依法進行舉發，處5萬元以上、25萬元以下罰鍰。