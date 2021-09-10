今天世界盃足球資格賽繼續在各國火熱開踢，這回帶大家把目光轉移到南美洲賽區，傳統強權阿根廷對上玻利維亞，最終阿根廷以3：0大勝對手，其中世界球王梅西(Lionel Messi)包辦了所有進球，並一舉超越足壇傳奇比利(Pele)，成為南美洲國家隊進球王，梅西可說再將自己的地位提高到另一檔次。

🇦🇷 Hat-trick hero Lionel Messi (79 goals) celebrates the goal that saw him pass Pele (77) for most goals by a South American player in men's international football 👏@Argentina | #WorldCup pic.twitter.com/Y41GU62mGh — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 10 2021

而這場梅西很快就為球隊踢進首球，並以77球追平比利紀錄，第14分鐘梅西在禁區弧頂位置接到球，以一記飛越門將頭頂的進攻為阿根廷取得1：0領先。但梅西似乎想在這場比賽就超越比利，他於第64分鐘再次進球，先與隊友進行短傳配合，接著一個盤球晃人，然後在近距離轟炸球門。

進了這球也讓梅西正式超越比利，成為南美洲國家隊進球王，幫自己再添一項生涯榮譽，也讓阿根廷取得2：0領先優勢。不過正以為梅西到此為止時，他在比賽第88分鐘再次進球，上演帽子戲法，這球隊友先在弧頂位置射門遭擋下，就在門柱前的梅西趁門將不注意瞬間以左腳將球踢進，相當漂亮。

這麼一來他也將南美洲國家隊進球數繼續拉高，目前來到第79球，更帶領球隊以3：0擊退玻利維亞拿下勝利，目前阿根廷以5勝3平成績排在第二，第一名的巴西則是8勝0敗。本場比賽阿根廷完全壓著對方打，射門次數24：7，射正數7：3，控球率71%：29%，沒有吞下任何黃牌或紅牌。