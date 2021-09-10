高雄南區資收廠地磅站洪姓技工涉嫌和業者勾結竄改電腦程式，透過短報廢棄物重量再收取回扣，涉案9人全被收押。檢廉昨天更在黃姓電腦業者住處搜出價值約新台幣800萬元金條。

高雄市政府環保局南區資源回收廠貪污案延燒，目前仍在押的過磅電腦系統廠商黃男昨天在雄檢借提偵訊時認罪，黃男供出因拿到分紅後不敢將現金存入，於是買入黃金收藏，並藏在台北住處天花板。專案小組人員前往黃男台北住處取出20塊金條扣押，價值共約800萬元。

檢廉調查，高雄環保局南區資收廠洪姓技工涉與黃男勾結，讓黃男在保養事業廢棄物地磅資訊系統電腦時竄改程式，當特定業者車輛過磅時，程式就會自動短報重量。洪男再藉此向業者收取回扣，初估圖利業者上億，目前涉案9人已全遭高雄地檢署聲押獲准。

事業廢棄物地磅資訊系統是透過計算廢棄物重量，依每公噸（目前每噸3150元）計算環保業者應付給環保局多少錢，但近幾年卻發生系統短報重量情形，造成環保局短收業者垃圾處理費。

專案小組調查時，懷疑事業廢棄物地磅資訊系統遭人竄改作弊，並請來電腦反組譯專家查出程式語法有竄改痕跡。當特定業者車輛過磅時，程式就會自動短報重量，相關可疑數據達數萬筆，據此懷疑有內神通外鬼情形。（編輯：郭諭儒）1100910