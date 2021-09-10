利機(3444)8月營收1.1億元，寫下近九年歷史次高，下半年在漲價效應帶動下，第三季營運可望更勝第二季，全年獲利至少有雙位數成長，法人則是樂觀看好，利機全年每股獲利可逾3元。

利機8月單月營收創近九年歷史次高，合併營收為1.1億元，月增加15%，相較去年同期成長4%。累計前8月營收為8.18億元，較去年同期成長37%。

利機下半年漲價效益已陸續發酵挹注獲利，加上產業進入傳統旺季，第三季毛利率應可較第二季回溫，全年獲利至少有雙位數成長。

根據台系各封測廠對外釋出的營運展望，利機下半年營運可順勢向上持續受惠，三大主力產品8月相較去年及7月均雙成長，驅動IC相關成長幅度最大，年增加53%、月增加4%，歸功於Shipping Reel(COF Tape包裝用纏繞捲盤)年增加119%，Chip Tray(晶粒承載盤)年增加31%；Emboss Tape(COF Tape包裝用間隔帶)年增加89%，驅動IC相關產品市況仍然供不應求，訂單能見度已明顯拉長。

再者，利機成長動能來自封測相關，年增加41%、月增加21%，主要成長產品為均熱片(Heat Sink)年增加99%、月增加54%、創歷史次高。受惠先進封裝需求續強，在打線封裝持續滿載帶動，Capillary(打線封裝用銲針)出貨量創歷史新高，營收年增加18%、月增加12%。

利機去年全年稅後每股盈餘2.72元，法人預估，利機下半年仍是逐季成長，依目前在手訂單估計，若無重大業外因素影響，全年每股獲利可突破3元以上。