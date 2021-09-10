鋼廠持續受惠產品價、量齊揚，營收仍佳，鍍面鋼大廠燁輝(2023)8月營收達79.66億元，維持不錯的水準，年增66.6%。鋼廠第三季續旺，多家營收將挑戰新高，今年營運也都將交出亮麗的成績。

燁輝8月營收79.66億元，比7月的84.64億元略降約5.9%，但年增逾六成，前8月營收582.12億元，年增率達70%；整體第三季營收持續維持高檔，受惠鋼價居高不下且外銷報價持續上揚，有利公司營收續拚新高，獲利同步挑戰持續成長。

受惠上半年鋼市熱絡，燁輝第二季每股純益達0.62元，創下13年單季最佳紀錄；上半年稅後純益約22.7億元，每股稅後純益1.2元，創20多年來半年報最好績效。

燁輝第二季營收創新高，獲利也持續成長；單季營收231.29億元，季增23.7%、年增82%；稅後純益22.7億元，季增5.9%、較去年同期由虧轉盈，每股純益0.62元。

鋼廠8月營收續創佳績，中鋼雖受越南、馬來西亞等地疫情嚴峻影響，中鋼(2002)(含中龍)8月整體出貨量月減3.6%，不過受部分產品價格持續調漲，法人預料，中鋼8月營收有望不比7月差，仍在歷史高峰。

中鋼集團中鴻(2014)已公布8月營收53.42億元，月增2.69%、年增66.04%，改寫2008年8月以來新高。今年前8月營收347.71億元，年增46.24%，也為歷史同期次高。

另外，新光鋼(2031)8月營收12.1億元，月減7.75%，但年增26.97%，仍為歷史最佳8月。今年前8月營收96.27億元，年增52.79%，為歷史同期最高，並與去年整年的98.52億元僅差約2.25億元。