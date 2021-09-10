現場查扣電腦主機35台、筆電9台、手機12支等贓證物。（警方提供）

現場查扣電腦主機35台、筆電9台、手機12支等贓證物。（警方提供）

網路賭博平台的宣傳網頁，其中可見大陸簡體字。（警方提供）

金門警方破獲博弈詐欺網站 流動資金估達750億元(警方提供）

金門縣警察局刑警大隊追查網路賭博平台詐欺案件，跨海赴台北市破獲1個多國籍博弈詐欺網站，流動資金估計高達新台幣750億元，連同主管和現場操作人員在內的42人依賭博、詐欺等罪嫌移送台北地檢署偵辦，並循線繼續查辦相關博弈產業鏈在台運作內情。

金門縣刑大科技犯罪偵查組是在8月間陸續受理數樁網路詐欺案件時，溯源追查到台北市1處坐落於精華地段，以月租金百萬元的商辦大樓做為掩護的可疑地點，即報請台北地檢署檢察官游明慧指揮偵辦，協同刑事警察局偵查第九大隊、臺北市警察局刑警大隊和中山分局、士林分局搜索，當場查獲包括廖姓民眾等3名台籍主管和3名陸籍、1名新加坡籍主管在內的主嫌，以及35名與客戶接頭的操作人員，並查扣電腦主機35台、筆電9台、手機12支等贓證物，初步估算賭博網站流動資金約新台幣750億元。

警方說明，該假投資博弈詐欺網站犯罪集團透過LINE等社群平台，以謊稱引進全新獨家「循環式獲利法」吸引賭客加入下注，在賭客存入一定金額後，即修改賭博網站後端程式，讓小賺一筆的賭客誤認贏率高，繼續再加碼投注金額，等賭客要求提領賭金時，即以拖延戰術延遲出金，並在賭客發現遭詐騙後，立即將賭客退出LINE群組並封鎖好友。

警方調查，該多國籍犯罪集團為躲避檢警查緝，藏身於台北市月租百萬精華地段，藉由門衛森嚴的高級商辦大樓作為掩護，實際在內從事假博弈網站開發，並在人力銀行以高薪招募國內外程式設計師、美工、翻譯及客服人員，依客戶不同需求量身訂作設計六合彩、運動賽事及電子遊藝類等各種假博弈網站，「一條龍」經營方式十分專業。

警方提醒，疫情期間失業者增多，有人應徵賭博機房工作，包括拉客、客服、設計及維護賭博網站或美工人員，都將成為犯罪集團的一份子，不可不慎。