五倍券加碼戰正式開打，三倍券的「加碼王」星展銀行（台灣）宣布，只要是新戶申請「星展eco永續卡」，成功綁定政府數位振興五倍券計畫，並以指定方式刷卡消費滿額，除政府補助之5000元，星展銀行（台灣）額外加碼最高5000元回饋，直接把五倍券放大到「十倍券」，既有卡友則可享最高3000元回饋。

星展銀行（台灣）消費金融處負責人孫可基表示，星展長期推動數位金融發展，同時積極支持政府防疫及經濟振興計畫。去年推出之振興券信用卡加碼回饋方案獲得消費者熱烈迴響，活動期間單日受理新卡申請進件量最高較平時平均數量增加10倍。考量今年台灣本土疫情嚴峻，星展銀行（台灣）再度提出多重回饋加碼數位振興五倍券計畫，期望透過加乘振興券效益，達到政府、商家、卡友與銀行的多贏。

「星展振興計畫2.0」信用卡多重加碼回饋方案分為四重，9月15日起至11月30日止，新戶申辦「星展eco永續卡」並申請信用卡電子對帳單及完成星展銀行（台灣）Card＋ app註冊，於核卡後45天內成功綁定振興五倍券活動且累積一般消費金額達3000元，享2000元刷卡金回饋，限綁定前15000名之新戶。

第二重為全卡別綁定數位振興五倍券，並於振興五倍券起始日至12月31日刷卡金額達5000元，享100元刷卡金回饋。此外，於政府公告之共同綁定開放時間內，綁定２人（含持卡人）後刷卡金額達1萬元享200元刷卡金回饋；綁定３人刷卡金額達15000元享300元，以此類推。最高綁定５人，刷卡金額達25000元可享500元刷卡金回饋。

第三重為考量疫情對經濟造成衝擊，為讓卡友在財務安排上享有靈活調度的彈性，星展銀行（台灣）特別提供信用卡分期0％利率回饋方案。使用星展信用卡綁定數位振興五倍券活動，並於振興五倍券起始日至12月31日累積信用卡分期0％利率消費達25000元，享1000元刷卡金回饋。

第四重則為刷星展信用卡累積新增消費達15000元，享指定飯店、旅遊、餐飲、網路購物、美食外送等五大通路消費天天12％回饋；週日於上述五大通路消費更享「超級星期天」20％回饋，最高回饋1500元。