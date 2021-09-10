美國當地時間9月9日，因「間諜案」而被審查的田納西大學諾克斯維爾分校華人教授胡安明被法官宣判無罪，對他的所有指控均不成立。

在9日發佈的一份52頁的裁決中，美國地方法院法官Thomas Varlan 宣佈胡安明無罪，稱大學管理研究獎勵的規則令人困惑，檢察官沒有提供任何證據證明胡安明有意欺騙提供資金的美國太空總署。

之前，胡安明同時也是美國太空總署（NASA）的研究員，於2020年2月因未能在遞交給田納西大學的利益衝突表格上披露與中國一所大學的關係，而受到美國聯邦政府起訴，被指控犯有電信欺詐罪和虛假陳述罪。

該案件被美國司法部列入「中國行動計劃」（China Initiative）內，該計劃宣稱打擊經濟間諜活動，已針對亞裔特別是華裔科學家、研究人員和學者展開了大規模的調查。

此次判決使得胡安明的案件成為該計劃下第一個被審判，也是第一個被判無罪的案件。