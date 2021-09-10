中方痛批美國倉促從阿富汗撤軍對當地有嚴重負面影響

就在美中因南海等問題持續緊張之際，美國總統拜登9日和中國大陸國家主席習近平通電話，這是雙方7個月以來第一次對話。

據白宮新聞稿和路透說，雙方進行了廣泛的戰略性對話，他們討論了避免讓世上兩大經濟體從競爭轉向衝突的必要性。中美關係正值數十年來的谷底，這是拜登1月上任以來，第二次和習近平通話。

白宮在新聞稿中說，兩位領導人討論了彼此共同利益所在的方面，也談了彼此利益，價值觀和觀點分歧的地方。然而，自從習近平和拜登2月首度通話後，雙方高層偶爾會面，從氣候變遷，人權到新冠肺炎起源的透明度等一連串議題，都幾乎沒甚麼進展。

接下來幾個月，美中經常脣槍舌劍，痛批對方，制裁彼此的官員，甚至批評對方沒有善盡國際義務。「拜登總統強調，美國持續關注印太地區與世界的和平，穩定及繁榮，」白宮在聲明中說，「同時兩位領導人討論了兩國的責任，以確保競爭不會轉為衝突。」

先前忙著從阿富汗撤軍的拜登政府示意，結束美國最長的戰爭，將讓政治和軍事領導人有餘裕，致力因應中方迅速崛起所帶來的更迫切威脅上。

而中國大陸國務委員兼外交部長王毅8月16日和美國國務卿布林肯通電話時說，美倉促撤軍已對阿富汗局勢造成「嚴重負面影響，下步如再製造出新的問題，更不是一種負責任的態度」。他進一步強調，美方不能一方面處心積慮遏制打壓中國，損害中方正當權益；另一方面又指望中方支持配合。