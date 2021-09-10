Delta肆虐全球，各國狂打疫苗提升覆蓋率，對此，胸腔暨重症醫師黃軒表示，面對Delta病毒，第二劑疫苗的覆蓋率至少要達80％，但目前還沒有任何國家達成，且許多國家的領導人還會將第一劑與第二劑的數據相加，算出一個較好看的數字騙自己，但病毒是不吃這套的。

黃軒今在臉書發文表示，全球受到Delta變異株侵犯，只有兩劑疫苗接種率達80％以上的人才可能有群體免疫的保護例，但很可惜的是，在地球表面上，還沒有任何一個國家是真的打完2劑疫苗者，超過80％的。

黃軒分享全球各國打第二劑疫苗的數劇，目前還沒有任何國家的第二劑覆蓋率超過80％。（圖／醫師黃軒授權提供）

黃軒指出，截至9月8日，接種2劑疫苗前3名的國家為葡萄牙（78.75%）、新加坡（76.51%）與阿拉伯大公國 （77.11%），難怪Delta仍是全球霸主，最怪的是幾乎各國領導人和政客都會說，我國的疫苗接種率已快要或達到70%或80%，但實際上卻是將第一劑與第二劑的數據相加，計算出最高的數字騙自己，但殊不知Delta根本不吃這套。

黃軒引述最新一期《新英格蘭醫學期刊（NEJM）》的研究指出，打完2劑BNT對Alpha和Delta病毒株的有效性為93.7%和88%；打了2劑AZ疫苗對Alpha和Delta病毒株的有效性則是74.5%和67%；但若只打1劑，對Alpha和Delta的有效性則只有48.7%和30.7%。結論就是，不管打哪種都好，一定要打滿兩劑效果才會好。

黃軒也說，在新冠肺炎的疫情流行下，群體免疫是要達80至87.5%，才能有效控制住Delta病毒，但有很多國家都認為自己的疫苗覆蓋率達60%或70%就安全了。但不同的變種病毒需要不一樣的覆蓋率，60%是對去年的原始病毒株有效、75%是對去年底的Alpha病毒有效。

黃軒坦言， Delta病毒的R值是6至8，且面對變種病毒，須完整接種完2劑疫苗，並且滿14天後，且必須達到80％以上的覆蓋率，才能有效控制住疫情，但許多國家只是達到60至70％就開始大大宣傳自己的政績，甚至還開始脫口罩、開放民眾群聚，而這樣其實很危險。

黃軒表示，美國作家德納克（Derek Thompson） 去年7月在大西洋雜誌報導的文章中，使用到「防疫劇場」一詞，是指當局採取一系列防疫措施，旨在給人民帶來一種提高安全防疫的錯覺，但實際上這些防疫措施你去做了，在科學上幾乎沒有減少染疫風險，甚至會使疫情更糟。

黃軒提到，荷蘭在今年7月舉辦大型音樂活動，當時約2萬人參加，參加活動者必須持有疫苗接種完成的證明，沒打疫苗的人可以持72小時內的陰性政名入場，但活動結束後，當地立刻爆增1000名以上的確診病例。

黃軒坦言，全球很多國家正在上演一埸又一場的「防疫劇場」，以科學角度來看，人類對自己撤謊是一場很危險的遊戲，不是嗎？

【本文獲醫師黃軒授權提供】