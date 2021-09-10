小人就是在他人背後使壞的人，人在不走運的時候，容易引來小人，招致破財。運勢命理網站「生肖運勢天天看」點名，生肖屬虎、兔、馬、雞、狗的人9月底前運勢低迷，要注意小人、破財等事發生。

▍1.生肖虎

屬虎人9月底前行「傷官見官」運，一向熱情的你們會因小人挑撥離間而和身邊人發生爭吵，使得心情變得鬱悶，不再開朗，沒有朋友合作財運也受影響，這一個月內建議屬虎人凡事多動動腦，不要掉入小人的陷阱。

▍2.生肖兔

屬兔人9月底前行「卯酉相衝」運，運勢低落，最好不要做重要的決定。工作不順，和同事的做事方向不同，或是和長官之間談的不愉快，還有可能影響自己的薪水、職位，破財機率增加。屬兔人需多加謹慎，格外小心。

▍3.生肖馬

屬馬人9月底前行「比劫奪財」運，求財困難，聚財不順，存不了錢，理財計畫被打亂，生活裡各項開支較大，要省著點花。謀事會遇到一些波折，財運下滑特別明顯，會因某事而損失大筆金錢，甚至花光老本。

▍4.生肖雞

屬雞人9月底前行「酉酉自刑」、「七殺坐比」運，遇事要多考慮，不要衝動。心情不穩定，容易惹事生非，要避免禍從口出，一定要冷靜處理問題。屬雞人要主動調整自己的情緒，還有注意人身安全，避免受傷。

▍5.生肖狗

屬狗人9月底前行「酉戌相害」、「印綬坐傷」運，精神壓力大，做事缺乏自信，不容易成功。身邊小人多，若是露富容易遭人暗算。事業運下降，創業者遇到困難，令屬狗人焦頭爛額。再多的問題都要一一解決，千萬不要著急上火，影響了健康。

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